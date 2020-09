Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-GM va fabriquer ses propres moteurs et systèmes d'entraînement pour véhicules électriques Reuters • 16/09/2020 à 17:30









par Norihiko Shirouzu 16 septembre (Reuters) - General Motors Co GM.N doit annoncer mercredi la production d'une "famille" interchangeable de systèmes d'entraînement et de moteurs pour véhicules électriques (VE), afin d'améliorer l'efficacité de sa transition vers une gamme entièrement électrique. Ce projet, qui intervient après d'autres initiatives de GM, sur la nouvelle génération de batteries, est lancé alors que le constructeur de Detroit cherche à développer une activité de VE totalement intégrée, comparable à celle de Tesla TSLA.O . Le constructeur automobile devrait annoncer la conception du système "Ultium Drive", cinq unités d'entraînement interchangeables et trois moteurs qu'il entend produire lui-même, selon un communiqué consulté par Reuters. Selon GM, ces nouveaux systèmes d'entraînement électrique, parfois appelés e-axles dans l'industrie, auront une puissance de sortie suffisamment polyvalente pour pouvoir être utilisés sur des véhicules allant des larges pick-up aux voitures performantes. Si le constructeur a déjà conclu des partenariats dans le domaine des VE, notamment avec la start-up Nikola Corp NKLA.O , elle fait le choix de maîtriser sa propre technologie de propulsion électronique, plutôt que de se tourner vers des fournisseurs. Adam Kwiatkowski, ingénieur en chef exécutif de GM pour la propulsion électrique mondiale, a déclaré qu'en concevant ses propres essieux électriques, GM pourrait mieux les intégrer à la batterie d'un VE et au reste de la voiture. Les essieux électriques combinent l'engrenage, le moteur et le contrôle électronique de puissance en un seul système et aident à convertir efficacement l'électricité des batteries pour propulser le véhicule. GM "a élaboré ces unités de propulsion simultanément avec une gamme complète de véhicules électriques qui étoffent notre catalogue", a déclaré Adam Kwiatkowski à Reuters dans une interview la semaine dernière. Cette nouvelle technologie souligne les efforts de GM pour s'adapter et rattraper Tesla, dont le cours de l'action a bondi de plus de 400% cette année, grâce à une meilleure rentabilité. Dans certains cas, GM envisagera toujours d'acheter des unités de transmission et des composants à des fournisseurs, a précisé Phil Lienert, porte-parole de la société. Elle continuera cependant à diriger la conception, le développement et la fabrication des unités "Ultium Drive", a-t-il ajouté. (Version française Kate Entringer, édité par Jean-Michel Bélot)

