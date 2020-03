Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-Coronavirus-Lagarde a demandé à l'Eurogroupe de réfléchir à des "coronabonds"-sources Reuters • 25/03/2020 à 11:34









BRUXELLES, 25 mars (Reuters) - Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, a demandé lors d'une visioconférence mardi soir aux ministres des Finances de la zone euro d'envisager sérieusement une émission exceptionnelle d'obligations souveraines mutualisées, des "coronabonds", pour faire face aux conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus, a-t-on appris de deux responsables. "Elle a déclaré que nous devrions sérieusement y réfléchir, parallèlement au recours aux instruments du MES (le Mécanisme européen de stabilité-NDLR). L'Eurogroupe n'a pas discuté d'une mutualisation de la dette à ce stade", a dit l'un des participants à cette réunion. Un deuxième responsable a confirmé que Christine Lagarde avait avancé cette idée mais a ajouté qu'elle s'était heurtée à l'opposition de l'Allemagne, des Pays-Bas et d'autres pays du nord de l'Europe. "Elle a clairement dit que ce serait une émission unique", a dit ce deuxième participant. "Il y a eu une opposition en provenance des coins habituels mais aussi beaucoup de soutien au-delà du Club Med", a-t-il ajouté, en désignant les pays du sud de l'Europe. (Jan Strupczewski version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

