EXCLUSIF-BP veut céder sa part dans un site gazier algérien-sources

par Ron Bousso et Dmitry Zhdannikov LONDRES, 6 février (Reuters) - BP BP.L est à la recherche d'acquéreurs pour sa participation dans le site algérien de gaz naturel d'In Amenas après l'échec des discussions sur une vente au géant pétrolier russe Rosneft ROSN.MM , a appris Reuters de trois sources proches du secteur. Le groupe britannique espère lever environ deux milliards de dollars en cédant sa participation de 45,89%. Cette opération fait partie d'un programme de cessions de 15 milliards de dollars que BP vise d'ici mi-2021, ont indiqué deux des sources. BP a contacté au cours des derniers mois plusieurs majors pétrolières et gazières pour sonder leur intérêt après l'échec des discussions avec Rosneft l'an dernier, selon les sources. La vente de la participation de BP est compliquée car la compagnie norvégienne Equinor EQNR.OL détient 45,9% du site et le groupe public algérien Sonatrach le solde de 8,21%. L'échec des discussions avec Rosneft est en partie lié à la réticence d'Equinor à s'associer au groupe russe, qui fait face à des sanctions américaines. Sollicités, les porte-parole de BP, Equinor et Sonatrach n'ont pas souhaité s'exprimer. Rosneft pour sa part n'a pas répondu dans l'immédiat. (Nerijus Adomaitis à Oslo, Lamine Chikhi à Alger et Vladimir Soldatkin à Moscou; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

