Exclusif AOF : Laurent Sasson, Responsable produits structurés France d'Atlantic Financial Group "Pas besoin que les marchés actions montent pour générer un rendement"

(AOF) - Laurent Sasson a travaillé 20 ans dans les salles de marché de différentes banques d'investissement internationales et a rejoint le groupe de services financiers Atlantic Financial Group pour y piloter le développement de l'activité produits structurés sur le marché français. Il a accepté d'expliquer à l'AOF la stratégie de son groupe et de rappeler les atouts de ces instruments financiers dans un environnement incertain.

Votre récente implantation en France s'explique-t-elle par une sous-utilisation des produits structurés dans l'hexagone ?

Nous avons créé l'année dernière Atlantic Capital Partners dans le sillage du succès commercial que le groupe a rencontré en Suisse (1 milliard d'euros conseillés sur les produits structurés en 2020). Le marché français des produits structurés est l'un des plus actifs en Europe. Il est également très concurrentiel avec beaucoup d'acteurs historiques et d'autres plus récents. La clientèle est très avertie, et a développé au cours des dernières années une expertise forte sur cette typologie de produit. Finalement, c'est un marché qui ressemble beaucoup à ce que nous avons rencontré en Suisse. Il s'agira donc pour nous de garder notre philosophie qui consiste à accompagner les investisseurs dans le montage, l'exécution et le suivi de leurs portefeuilles de produits structurés, avec un angle conseil très fort.

Nous sommes aujourd'hui en relation d'affaires avec une clientèle variée que nous accompagnons sur des sujets différents : des chefs d'entreprise sur le placement de leur trésorerie stable, des banques privées et cabinets de gestion de patrimoine sur le pilotage des risques de leur portefeuille de produits structurés, ou encore des mutuelles sur l'intégration de critères durables dans leurs investissements en titres structurés.

Certains reprochent aux produits structurés un manque de clarté, en termes de fonctionnement et de prix. Comment comptez-vous battre en brèche ces a priori ?

Il y a eu une évolution positive ces dernières années : la complexité des mécanismes de ces produits est mieux encadrée et il existe aujourd'hui une totale transparence sur les coûts facturés par la banque émettrice et les distributeurs potentiels.

Notre ambition est de donner les clés à nos partenaires pour qu'ils puissent prendre la meilleure décision, puis de leur faciliter la mise en place des produits et enfin de les accompagner dans le suivi des positions qui composent leurs portefeuilles.

A cet effet, en amont des opérations, nous faisons beaucoup de pédagogie, non seulement sur le fonctionnement de la solution envisagée mais aussi sur le comportement que celle-ci pourra avoir au marché secondaire ; au moment de l'exécution, nous partageons avec nos partenaires le résultat des appels d'offre ; enfin sur le marché secondaire, nous assurons un suivi continu des positions mises en place. Ce dernier aspect est essentiel. C'est la raison pour laquelle nous avons développé, en interne, une plateforme digitale, Platon, permettant d'assurer un suivi dynamique des positions de produits structurés.

En quoi la conjoncture actuelle, marquée par des doutes quant à la poursuite de la reprise des marchés, est-elle propice aux produits structurés ?

Les produits structurés offrent des perspectives d'investissement qui permettent d'accroitre la diversification des placements, d'améliorer le rapport rendement / risque d'un portefeuille ou encore de s'adapter à différentes conditions de marché. Un des atouts des produits structurés est d'offrir la possibilité de construire des solutions sur mesure en fonction d'un cahier des charges précis et de perspectives de marché : pas besoin que les marchés actions montent pour générer un rendement !

Nous sommes ainsi en mesure de structurer des produits proposant un rendement et une protection du capital à maturité même si le marché était amené à baisser par rapport à son niveau actuel. Enfin il nous tient à cœur de démocratiser les meilleures stratégies jusqu'à présent essentiellement proposées à des investisseurs institutionnels afin de les rendre accessibles à des distributeurs et aux clients privés que nous accompagnons. Notre équipe d'ingénierie financière a ainsi développé un ensemble de solutions que nous serons ravis de partager et qui seront surtout adaptées aux besoins de chacun.

Propos recueillis par Pierre-Jean Lepagnot