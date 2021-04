(AOF) - Alors que l'impact du regain d'inflation sur les marchés européens suscite l'inquiétude croissante des investisseurs, Mathieu Savary, stratégiste en chef de l'investissement stratégique européen au sein de BCA Research, le leader sur le marché des enquêtes indépendantes macro-économiques mondiales, affiche un certain optimisme.

L'inflation semble venir des Etats-Unis, ne risque-t-elle pas de mettre la BCE en mauvaise posture ?

Pour le moment, non. Les banques centrales, aussi bien la Fed que la BCE, voient la remonté prévue de l'inflation comme étant un phénomène temporaire, reflétant un effet de base lié à l'effet dépressif sur les prix créé par les mesures de confinement mises en place en 2020, et aussi, des problèmes liés aux chaines d'approvisionnement mondiales. Cette inflation, n'étant pas le résultat de demande excessive dans l'économie, les banques centrales restent calmes. L'attitude des banques centrales changera une fois que le marché du travail sera au plein emploi. Cela devrait se produire en début 2022 pour les US et plus tard pour la zone euro.

Selon moi, la BCE ignorera le développement plus rapide de l'inflation aux US tant que les conditions domestiques en Europe ne restent pas propices à l'inflation sous-jacente. Donc, il faudra observer les dynamiques en termes du marché du travail, des salaires, ainsi que l'inflation dans le secteur des services. Les attentes d'inflation à long-terme (CPI swap, " survey of profession forecasters ") restent à des niveaux historiquement bas, et cela aussi offre à la BCE le luxe du temps, particulièrement avec un euro fort qui pèse sur l'inflation européenne.

Pourquoi préférez-vous le marché français à l'allemand ?

Cette préférence reflète la composition sectorielle des deux marchés. Les secteurs automobile et industriel ont déjà remonté au-delà de leur niveau pre-Covid tandis que les compagnies financières (banques, assurances, etc) et le secteur aérospatial & défense restent bien en deçà de ces niveaux. Or, avec le durcissement des conditions monétaires en Chine et notre attente d'une réouverture progressive des économies européennes cet été, les secteurs domestiques (financières) et l'aérospatial & défense devraient surperformer les constructeurs automobiles et les industriels. La France surpondère le premier groupe tandis que dans les indices allemands, le second groupe est plus représenté.

Ne pensez-vous que les valorisations deviennent injustifiées ?

Les valorisations sont onéreuses et elles créent un handicap puissant qui pèsera sur le retour à long-terme des actions. Cependant, la capacité prédictive des valorisations concernant les retours à court et moyen terme (jusqu'à 18 mois) est faible. De plus, quand nous tenons compte des taux obligataires déprimés en Europe, la surévaluation des actions devient beaucoup plus modeste. En fait, les actions ne sont pas chères en comparaison aux obligations.

Puisque nous ne nous attendons pas à ce que les autorités monétaires mondiales augmentent les taux d'intérêt avant la fin de 2022, la remontée des taux obligataires restera supportable pour les valorisations des actions, particulièrement, si les taux d'intérêt ajustés de l'inflation augmentent moins que les taux nominaux. Cela sera particulièrement vrai si les profits s'améliorent, ce qui est normalement une conséquence d'une relance économique.

Donc, pour résumer, les valorisations sont un problème à long terme, mais pas source d'inquiétude majeure sur une base d'un à deux ans.

Certains redoutent une nouvelle crise façon supbrime avec l'engouement des investisseurs pour les produits risqués... Est-ce crédible ?

Les crises sont inévitables, mais elles n'ont toutes pas les mêmes proportions. Oui, l'endettement et les prises de risques des investisseurs augmentent. Cependant, le système bancaire est beaucoup plus robuste qu'il ne l'était avant la crise subprime. Par exemple, les systèmes bancaires européens et américains possèdent maintenant des ratios de capital de première catégorie bien au-delà des demandes des accords Bâle de III. De plus, l'endettement du secteur privé est moindre (de façon générale, il y a des exceptions) qu'en 2008.

Dans ces conditions, si le prix des actifs tombe, nous nous attendons à une crise économique temporaire et d'envergure limitée et non une récession profonde et longue comme celle de 2008. De toute façon, cela demandera d'abords une remontée significative des taux d'intérêts et obligataires.

Propos recueillis par Pierre-Jean Lepagnot