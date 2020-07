Excellente journée pour les ETFs liés à l'argent

Le métal précieux est à son plus haut niveau depuis des années.

Les ETFs cherchant à répliquer le cours de l'argent ont gagné +2,83%, le métal précieux étant au plus haut niveau depuis des années tandis que les investisseurs ont légèrement augmenté leur exposition au segment avec +$154,38M de flux entrants. Sur les trente derniers jours, le segment a progressé de +38,49% et la collecte cumulée sur la même période atteint +$2,35Mds. La demande du métal précieux provient principalement des activités industrielles et le métal est au cœur de l'implémentation des réseaux 5G dans le monde. Depuis le début de l'année, les investisseurs ont investi +$5,1Mds dans le segment, alors que la performance est largement de retour en territoire positif à +37,37% compensant entièrement les pertes subies courant mars. 27 fonds répliquant 9 indices sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $20,5Mds.

