Exane Solutions privilégie les secteurs cycliques sensibles à la hausse des taux

(AOF) - Le taux 10 ans US a reflué de 6 points de base la semaine dernière et n'affiche plus qu'une progression de 13 points de base sur un mois, observe Florian Roger, responsable de la Stratégie et de la Recherche chez Exane Solutions. Cette relative stabilité des rendements obligataires a permis au Nasdaq de rebondir de plus de 3% sur la semaine, s'est globalement révélée favorable pour les marchés actions et a alimenté la rotation sectorielle amorcée récemment (avec logiquement une sous-performance des secteurs sensibles aux hausses de taux qui tendent à surperformer depuis le début de l'année).

Selon Exane Solutions, cette rotation sectorielle ne sera pas pérenne, dans la mesure où il prévoit, lors de la seconde quinzaine d'avril, la publication de statistiques économiques montrant une accélération et des surprises positives pour la croissance nominale américaine (notamment sur les fronts de l'inflation et de la consommation).

Cela devrait engendrer une nouvelle jambe de volatilité sur les taux avec un regain des pressions haussières. Exane Solutions continue donc de privilégier les secteurs cycliques sensibles à la hausse des taux.