Exail Technologies signe avec la DGA un contrat pour la location d'un AUV A18

(AOF) - Exail Technologies annonce la signature d'un contrat pour la location d'un AUV A18 (véhicule autonome sous-marin) avec la Direction générale de l'armement (DGA). La Marine nationale française utilisera ce véhicule autonome multi-capteurs pour effectuer des expérimentations en vue de préciser, avec l'appui technique de la DGA, ses futurs besoins dans le cadre de la stratégie de maîtrise des fonds marins du ministère des Armées. Le contrat est prévu sur environ 2 ans et inclut la formation théorique et opérationnelle de 12 marins.

Ce contrat fait suite à une première campagne d'évaluation opérationnelle menée l'année dernière et constitue la première étape de ce programme d'expérimentation.

L'AUV A18 pourra être embarqué à bord de plusieurs types de bâtiments. Il offre des capacités de reconnaissance et caractérisation des fonds marins grâce à différents capteurs, notamment des sonars. Combiné au système de positionnement acoustique (GAPS) produit par Exail, il pourra être opéré de manière très précise jusqu'à 3 000 mètres de profondeur.

