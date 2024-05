Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Exail Technologies: partenariat avec Safran pour le WIZY-WAP information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Exail Technologies annonce avoir signé avec Safran un premier partenariat pour le WIZY-WAP, son équipement de communication embarqué de dernière génération, partenariat qui devrait générer, à terme, un chiffre d'affaires annuel de plusieurs millions d'euros.



Safran a sélectionné cette nouvelle solution d'Exail pour l'intégrer dans son système de connectivité en cabine pour l'aviation commerciale. Elle sera intégrée à la fois dans les nouveaux aéronefs et pour le rétrofit de la flotte actuelle.



Exail a achevé ce nouveau produit et lancé sa commercialisation au premier trimestre 2024. La société a bénéficié d'une subvention France Relance, sécurisée en 2021, pour financer les développements techniques de ce produit.





