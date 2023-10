Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Exail Technologies: nouveaux contrats avec des marines information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 10:40









(CercleFinance.com) - Exail Technologies (ex-Groupe Gorgé) annonce réaliser une année record pour les systèmes de navigation, avec quatre nouveaux contrats importants à destination de trois marines européennes et une marine asiatique.



Ces commandes incluent plusieurs modèles de centrales inertielles, dont le modèle Marins, le plus performant d'Exail. Au total, ces commandes représentent près de 10 millions d'euros, avec des livraisons prévues fin 2023 et en 2024.



Le groupe spécialisé dans la robotique autonome attend par ailleurs une autre commande importante de plusieurs millions d'euros pour une autre marine européenne, qui devrait se concrétiser dans les prochaines semaines.





