Exail Technologies: hausse de 7% de l'EBITDA courant annuel

information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Exail Technologies (ex-Groupe Gorgé) publie au titre de 2023 un résultat net part du groupe de 15,9 millions d'euros et un EBITDA courant en hausse de 7% à 65,1 millions, soit une marge en retrait de 1,6 point à 20,2%.



Le groupe industriel a enregistré une croissance de 16% de ses revenus annuels à 322,8 millions d'euros, croissance principalement réalisée dans le segment navigation et robotique maritime (245 millions), et a engrangé 324 millions de prises de commandes (+14%).



Fort d'un carnet de commande à fin 2023 de 630,2 millions d'euros, soit près de deux ans de chiffre d'affaires, Exail Technologies vise une augmentation à deux chiffres de son chiffre d'affaires et une croissance en valeur absolue de son EBITDA courant en 2024.





