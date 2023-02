Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Exail Technologies: hausse de 55% du CA proforma 2022 information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 13:43









(CercleFinance.com) - Exail Technologies (anciennement Groupe Gorgé) affiche un chiffre d'affaires proforma 2022 (en intégrant iXblue sur l'année complète) en croissance de 55% à 280 millions d'euros, illustrant le changement de dimension de la société.



'La contribution du programme BENL représente environ 45 millions d'euros, conformément à ce qui avait été annoncé en début d'année 2022, et témoigne de la bonne exécution de ce premier projet majeur dans la lutte contre les mines', souligne-t-il.



Fort d'un carnet de commandes à fin d'année à 633 millions d'euros, soit plus de deux années de chiffre d'affaires, Exail se donne un objectif de croissance du chiffre d'affaires supérieur à +15% en 2023 par rapport aux revenus 2022 proforma.





Valeurs associées EXAIL TECH Euronext Paris +1.45%