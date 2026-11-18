Communiqué de presse

Paris, 18 novembre 2026 à 8h

Exail Technologies annonce de nouvelles commandes aux États-Unis portant sur cinq drones de surface autonomes DriX, pour un montant total de plusieurs dizaines de millions d'euros. Ces commandes portent sur deux DriX O-16 et un DriX H-9 destinés à un opérateur civil américain, ainsi que deux DriX H-9 commandés par deux clients institutionnels distincts. Elles renforcent significativement la flotte de DriX aux États-Unis et témoignent de l'adoption croissante des solutions de robotique maritime autonome d'Exail sur ce marché.

Le marché des drones de surface connaît aujourd'hui une accélération de son développement, portée par la recherche de solutions permettant d'automatiser davantage les opérations en mer, d'accroître l'endurance des missions et de réduire la présence humaine dans des environnements exigeants. Les domaines d'application sont nombreux, aussi bien civils que militaires, notamment pour l'hydrographie, la cartographie des fonds marins, la collecte de données océaniques, la surveillance d'infrastructures ou la surveillance maritime.

Après plusieurs années de développement et de validation en conditions opérationnelles, Exail constate une adoption croissante de ces technologies par un nombre élargi de clients et pour des missions de plus en plus diversifiées. Le Groupe considère que le marché des drones de surface entre progressivement dans une nouvelle phase de son développement, avec un potentiel de croissance très important dans les années à venir.

Exail dispose d'une position solide pour bénéficier de cette dynamique. Plus de 45 DriX ont déjà été vendus dans le monde et la flotte cumule désormais plus de 1,5 million de milles nautiques parcourus et 300 000 heures d'opération en conditions réelles. Ces références constituent un retour d'expérience significatif et démontrent la maturité opérationnelle atteinte par la gamme.

Drones de surface DriX lors d'une opération en mer (voir photo dans pdf)

La gamme DriX comprend plusieurs plateformes complémentaires permettant de répondre à différents profils de missions. Le DriX H-9 est notamment conçu pour des applications d'hydrographie, de sciences océaniques et de surveillance maritime, tandis que le DriX O-16 permet de réaliser des missions de longue distance et de longue endurance, notamment pour la cartographie en eaux profondes, la surveillance d'infrastructures et la collecte continue de données océaniques.

Ces nouvelles commandes renforcent la présence d'Exail aux États-Unis, où le Groupe dispose depuis 2023 d'un centre dédié à la maintenance et à la formation des utilisateurs de DriX, lui permettant d'accompagner localement ses clients sur l'ensemble du cycle de vie de ses systèmes.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant la technologie de pointe de gyroscope à fibre optique.

Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays. La société génère majoritairement ses revenus dans le secteur de la défense, mais également auprès de clients civils.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie de l'indice SBF 120 et du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance. Elle fait partie de l'indice MSCI Global Small Caps.

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