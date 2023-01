Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Exail Technologies: deux commandes dans la défense information fournie par Cercle Finance • 10/01/2023 à 09:45









(CercleFinance.com) - Exail Technologies (ex Groupe Gorgé) annonce avoir réalisé une première vente conjointe contenant cinq drones sous-marins téléopérés R7 accompagnés de cinq systèmes de positionnement acoustique GAPS M7 qui seront livrés en 2023 à une marine européenne.



Par ailleurs, la Direction Générale de l'Armement a confié au groupe une commande d'un système de simulation dans le cadre d'un programme de défense, contrat important qui se déroulera sur plusieurs années.



Grâce à ces deux commandes pour un total de 20 millions d'euros, Exail Technologies renforce son carnet de commandes déjà important, de près de 600 millions à fin septembre 2022, et démontre sa capacité à générer des synergies de revenus.





