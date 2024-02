Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Exail Technologies: contrat remporté aux Emirats information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 15:02









(CercleFinance.com) - Exail Technologies annonce avoir remporté un contrat de 28 millions d'euros pour fournir un système de drones à la Marine des Émirats Arabes Unis, à l'issue d'un appel d'offres international pour une application de défense.



Le programme, qui s'étalera sur trois ans, devrait débuter dès le mois de février et générer des revenus en 2024. Après accord avec le client, des informations complémentaires pourraient être communiquées ultérieurement sur les solutions retenues.





