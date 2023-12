Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Exail Technologies: contrat dans le déminage terrestre information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 10:57









(CercleFinance.com) - Exail Technologies annonce avoir remporté un nouveau contrat de plusieurs millions d'euros pour une application de déminage terrestre à destination des forces françaises, projet visant à 'droniser' un véhicule de déminage terrestre afin de le rendre opérable à distance.



Il s'agit de la poursuite d'un programme sur lequel le groupe travaille depuis plusieurs années et qui s'accélère dans le contexte géopolitique actuel. La livraison des différents systèmes devrait intervenir progressivement jusqu'en 2026.



'Ce nouveau contrat illustre la dynamique de vente des produits et d'équipements d'Exail à destination de la Défense terrestre', souligne le groupe, qui a enregistré depuis septembre, de nouvelles commandes pour des systèmes de navigation de la gamme Advans.





