Exail Technologies: CA accru de 16% en 2023

information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - Exail Technologies annonce avoir généré 104 millions d'euros de revenus au quatrième trimestre 2023, soit une progression de 18% en comparaison annuelle, portant le cumul sur l'ensemble de l'année écoulée à 323 millions, en hausse de 16%.



Porté par la bonne dynamique de ses marchés, l'ex-Groupe Gorgé revendique 124 millions d'euros de nouvelles commandes au quatrième trimestre, dont un nouveau contrat de lutte contre les mines sous-marines aux Émirats Arabes Unis pour 28 millions.



Estimant qu'il 'devrait profiter de la bonne dynamique de ses marchés, tant dans le secteur de la défense que pour les applications civiles, et de son carnet de commande élevé', Exail vise une augmentation à deux chiffres de son chiffre d'affaires en 2024.





