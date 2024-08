Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Exail: salué pour une grosse commande de drones information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 15:06









(CercleFinance.com) - Exail Technologies s'adjuge 5% après l'annonce d'une commande de près de 60 millions d'euros à destination des marines belge et néerlandaise, dans le cadre du programme BENL qui vise à les équiper de douze systèmes robotisés de lutte contre les mines sous-marines.



Avec cette commande, la société livrera plusieurs centaines de drones K-STER, qui interviennent dans la dernière phase des missions afin de neutraliser les menaces sous-marines identifiées préalablement par les autres drones du système de déminage UMIS.



Drones 'consommables', c'est-à-dire détruits lors de la neutralisation de la mine, ils seront produits en série sur le site d'assemblage de drones à Ostende, en Belgique, et pourront ainsi bénéficier d'effets de volume industriels.





Valeurs associées EXAIL TECHNOLOGIES 17,30 EUR Euronext Paris +4,59%