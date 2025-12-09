 Aller au contenu principal
Exail, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du mardi 9 décembre 2025 -
information fournie par AOF 09/12/2025 à 12:08

(AOF) - Exail (+ 6,45% à 94,10 euros)

Les valeurs européennes du secteur de la défense progressent après des informations rapportées par Bloomberg. L'agence de presse américaine affirme que l'Allemagne devrait passer des commandes militaires pour 52 milliards d'euros la semaine prochaine.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Exail Technologies

Points clés

- Spécialiste dans les technologies de robotique marine (drones) et de navigation, et les technologies avancées dans l’aérospatiale et le photonique, né en 2022 de la fusion de ECA Group et iXBlue ;

- Chiffre d’affaires de 373 M€ réalisé à 75% à l’export, dont 48% vers l’Europe ;

- Activité portée par la défense (56% des revenus) et répartie entre navigation et robotique marine pour 77% et les technologies avancées ;

- Ambition : élargir une offre unique de composants et systèmes complexes, garantir la sécurité et la souveraineté des activités des clients via la maîtrise de la chaîne de valeur ;

- Capital détenu à 43,9% (61,35% des droits de vote) par la holding de la famille Gorgé, Raphaël Gorgé présidant le conseil de 6 administrateurs, Benjamin Revcolevschi étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- forte croissance des flottes de drones,

- leadership mondial dans les marchés de pointe : drones de chasse aux mines, centrales inertielles, positionnements acoustiques,

- travail sur la dette facilité par la maîtrise des besoins en fonds de roulement et, en septembre, le lancement de 300 M€ d’obligations convertibles,

- innovation intégrée au modèle d’affaires, 10 % des revenus lui étant consacrés :

- portefeuille de145 familles de brevets,

- fortes ambitions pour les drones de connaissance et surveillance des zones marines sensibles ou MDA,

- Visibilité avec un carnet de commandes, d’un montant record de 1,1 Md€ au 1er semestre, tiré par les ventes de drone de surface contre les mines sous-marines ;

- Bilan en voie de désendettement avec des capitaux propres de 113 M€ et, à fin juin, une dette nette ramenée à 221 M€

Défis

- Impact limité des droits de douane américains ;

- Sensibilité boursière à l’obtention de grands contrats ;

-Après un gain de 35 % des ventes et de 45 % de l’excédent brut d’exploitation à fin juin, objectifs 2025 d’une croissance à 2 chiffres pour les revenus et supérieure pour l’excédent brut d’exploitation ;

- Absence de dividende en 2024, priorité étant donnée aux investissements de croissance et au désendettement.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

EXAIL TECHNOLOGIES
93,3000 EUR Euronext Paris +5,54%
