Exail, Nexans, NRJ Group, Renault...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Entech

La société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables publiera ses résultats annuels.

Exail

Exail Technologies a publié des résultats 2024 en nette hausse et une forte génération de trésorerie au second semestre. L'Ebitda courant a augmenté de 13% à 74 millions d'euros, faisant ressortir une marge stable à 20 %. Déjà publiés, le chiffre d'affaires a progressé de 16 % à 373 millions d'euros et les prises de commandes ont augmenté de 39% à 451 millions d'euros. Le flux de trésorerie opérationnelle de 91 millions d'euros, " un record pour l'entreprise ", indique Exail Technologies dans son communiqué.

Exclusive Networks

Le spécialiste de cybersécurité dévoilera ses résultats annuels.

Forsee Power

Custom Denning, l'un des principaux constructeurs australiens de bus et d'autocars, et Forsee Power, expert en systèmes de batteries, annoncent une nouvelle collaboration pour offrir des transports publics zéro émission en Australie. Depuis 2023, les deux entreprises équipent les bus Element 2 de Custom Denning avec les systèmes de batteries haute énergie Forsee Zen Plus, permettant aux véhicules de fonctionner sur une seule charge tout au long de la journée.

Groupe Crit

Le groupe communiquera ses résultats annuels

Herige

Le spécialiste des matériaux de construction livrera ses résultats annuels.

Intrasense

Le groupe indiquera ses résultats annuels.

Nexans

Nexans a conclu un accord-cadre majeur avec RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français. " Le montant final de cet accord est estimé à plus de 1 milliard d'euros ", précise le spécialiste des câbles. Cet accord-cadre porte sur la fourniture, l'installation et la mise en service de 450 kilomètres de câbles sous-marins à courant continu haute tension et de 280 kilomètres de câbles terrestres. Ces câbles sont destinés au raccordement de trois parcs éoliens offshore de centre Manche 1 & 2 et d'Oléron, au réseau de transport d'électricité français.

NRJ Group

En 2024, NRJ Group a enregistré une baisse de 7,1% du résultat net, part du groupe, à 42 millions d’euros et un repli de 1,4% du résultat opérationnel courant hors échanges à 48,2 millions d’euros. Le taux de marge opérationnelle courante du groupe de médias s’élève à 12,2%, à comparer à 12,5% en 2023 et 12% en 2022. NRJ Group souligne que ces résultats sont proches de ceux historiques de 2023. Le chiffre d'affaires consolidé hors échanges a progressé de 1,1% par rapport à 2023, pour s'établir à 396,1 millions d'euros.

NFL Biosciences

NFL Biosciences, société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des addictions, a publié les résultats de l'analyse immunologique de son étude de phase 2 CESTO II qui confirment l'efficacité du NFL-101, son traitement " first in class” contre l'addiction au tabac. NFL-101 induit une augmentation dose-dépendante des niveaux d'immunoglobuline anti- tabac (IgG anti-tabac), un biomarqueur spécifique de la réponse biologique induite par le traitement.

Renault

Ampere a annoncé la nomination de Josep Maria Recasens, actuel directeur opérationnel, au poste de directeur général d'Ampere à compter du 1er avril 2025. Il succède à Luca de Meo qui occupait la fonction de directeur général du spécialiste européen des véhicules électriques intelligents depuis la création de l'entreprise le 1er novembre 2023.

Compte tenu de l'annonce par Nissan le 11 mars 2025 des nouvelles fonctions qui seront exercées par Manabu Sakane à compter du 1er avril 2025, Nissan a décidé de proposer la candidature de Pierre Loing en lieu et place de Manabu Sakane lors de l'Assemblée générale des actionnaires du 30 avril 2025. En outre, à compter d'avril 2025, Pierre Loing deviendra le directeur projets spéciaux globaux, basé à Nissan North America, Inc. En 2020, il avait été nommé vice-Président de la planification produit en 2020, en charge des marques Nissan et Infiniti dans le monde entier.

Sanofi

Sanofi a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) évalue, dans le cadre d'un examen prioritaire, la demande d'approbation réglementaire relative au tolebrutinib pour le traitement de la sclérose en plaques secondairement progressive sans poussées et le ralentissement de l'accumulation du handicap, indépendamment de l'activité des rechutes, chez l'adulte. La FDA devrait rendre sa décision le 28 septembre 2025. Une demande d'autorisation de mise sur le marché est également examinée par les autorités réglementaires de l'Union européenne.

Spineway

Spineway a réalisé sur l'exercice 2024 un chiffre d'affaires annuel de 12 millions d'euros, représentant une croissance organique de 14% par rapport à l'exercice 2023. La société spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis) affiche une marge brute de 8,25 millions d'euros contre 7,21 millions en 2023, avec une rentabilité stable à 69% du chiffre d'affaires. Cette accélération bénéficie de la bonne intégration des acquisitions Distimp et Spine Innovations qui ont permis au groupe de renforcer ses gammes.