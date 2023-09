Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Exail Industries: résultat net amélioré au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Exail Industries publie un résultat net part du groupe de 25,7 millions d'euros pour le premier semestre 2023, contre un million un an auparavant à périmètre équivalent, malgré une marge d'EBITDA courant en retrait de 3,3 points à 20,7%.



Ses revenus se sont accrus de 14% à 153,6 millions d'euros (avec une accélération au deuxième trimestre à +19%), tandis que ses prises de commandes ont augmenté de 6% à 139 millions, portant le carnet de commandes à 614 millions.



Exail Technologies confirme son objectif 2023 d'une croissance du chiffre d'affaires de plus de 15% par rapport à 2022 à périmètre équivalent. Il s'attend donc à un chiffre d'affaires significativement plus élevé au deuxième semestre.





Valeurs associées EXAIL TECH Euronext Paris -0.81%