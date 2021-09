Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Exacompta Clairefontaine : transfert sur Euronext Growth information fournie par Cercle Finance • 13/09/2021 à 10:54









(CercleFinance.com) - Conformément à son annonce du 27 mai, Exacompta Clairefontaine annonce que sa demande d'admission des titres sur le marché Euronext Growth à Paris a été approuvée par le Comité des Admissions d'Euronext le lundi 6 septembre. Elle avait annoncé son intention de transférer la cotation sur un marché plus approprié à sa taille, lui permettant d'alléger les contraintes réglementaires et de réduire les coûts afférents à la cotation, tout en continuant à bénéficier des avantages des marchés financiers. Le code ISIN d'identification des actions reste inchangé (FR0000064164) et le code mnémonique devient ALEXA. La radiation des actions de la société sur Euronext Paris et leur admission sur Euronext Growth Paris sont prévues le 15 septembre.

