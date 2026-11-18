Le spécialiste des technologies vidéo pour les productions en direct diffusées à la télévision et via les nouveaux médias décroche de 5% à la Bourse de Bruxelles après avoir nettement revu à la baisse ses perspectives de rentabilité pour 2026, pénalisé par le ralentissement de l'activité et le poids de ses coûts fixes. Le groupe vise désormais un EBIT compris entre 8 et 20 millions d'euros, une prévision très inférieure aux attentes du marché. Si le groupe confirme ses objectifs de chiffre d'affaires, cette dégradation des perspectives, conjuguée à la suppression du dividende intérimaire, incite les analystes à la prudence.

Si EVS a confirmé sa prévision de chiffre d'affaires pour 2026, comprise entre 190 et 205 millions d'euros, malgré un environnement commercial difficile, c'est bien la rentabilité qui constitue la principale déception. En raison d'un niveau d'activité plus faible et d'une structure de coûts largement fixes, le spécialiste belge des technologies de production vidéo anticipe désormais un EBIT compris entre 8 et 20 millions d'euros en 2026, pour un EBITDA de 26 à 38 millions d'euros.

Le groupe né en 1994 et basé à Liège souligne toutefois la résistance de ses marges brutes, soutenues par des ajustements mensuels de ses prix destinés à compenser l'inflation des composants électroniques.

Face à cette conjoncture, EVS engage une réorganisation visant à alléger sa structure de coûts, à préserver ses capacités d'innovation et à préparer une future reprise de la croissance. Le groupe a également décidé de supprimer le dividende intérimaire, sans se prononcer à ce stade sur la distribution annuelle. EVS prévoyait jusqu'ici un dividende de 1,20 euro par action pour chacun des exercices de 2025 à 2027.

La circonspection s'impose chez les analystes

TP ICAP Midcap maintient sa recommandation à conserver, mais ramène son objectif de cours de 30 à 28 euros. Le bureau d'études estime que les nouvelles prévisions d'EBIT devraient continuer à peser sur le titre. Un redressement marqué des résultats en 2027 nécessiterait, selon lui, des signes tangibles d'amélioration de l'activité et une réduction significative des coûts.

ING, qui reste à l'achat, anticipe également une forte réaction négative en Bourse. Le milieu de la nouvelle fourchette d'EBIT ressort 44% sous le consensus Bloomberg, ce qui devrait entraîner d'importantes révisions à la baisse des estimations. Le courtier juge également les attentes pour 2027 trop optimistes, avec une prévision d'EBIT de 16 millions d'euros, contre 33 à 36 millions pour le consensus.

De son côté, KBC Securities réitère sa recommandation à l'achat, tout en abaissant son objectif de cours de 32 à 28,50 euros. Le courtier se montre rassuré par la confirmation des prévisions de chiffre d'affaires et souligne que les clients semblent davantage reporter leurs investissements que les annuler. Il considère 2027 comme une année charnière, durant laquelle une reprise des dépenses technologiques et les premiers effets des économies de coûts pourraient soutenir les résultats. Malgré la visibilité réduite, KBC reste confiant dans les fondamentaux technologiques et concurrentiels d'EVS.