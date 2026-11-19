Evotec en hausse après l'acceptation par la FDA d'une deuxième demande d'autorisation de mener des essais cliniques (IND) dans le cadre de son partenariat avec Bristol Myers Squibb

** L'action Evotec EVTG.DE progresse de 3,7 % en début de séance à Francfort, après que la société spécialisée dans la découverte de médicaments a annoncé que son partenariat avec Bristol Myers Squibb BMY.N dans le domaine de la dégradation des protéines avait reçu de la FDA une deuxième acceptation d'une demande d'autorisation de nouveau médicament expérimental (IND)

** La société indique que le deuxième candidat-médicament, un modulateur de la ligase E3 Cereblon, devrait entrer en essai clinique de phase 1 en 2027

** Le premier candidat issu de ce partenariat est entré en phase 1 d’essais cliniques pour le traitement du carcinome rénal à cellules claires avancé en mars 2026

** À la clôture de la séance précédente, l’action affichait une baisse de 49,9 % depuis le début de l’année