** L'action Evotec EVTG.DE progresse de 3,7 % en début de séance à Francfort, après que la société spécialisée dans la découverte de médicaments a annoncé que son partenariat avec Bristol Myers Squibb BMY.N dans le domaine de la dégradation des protéines avait reçu de la FDA une deuxième acceptation d'une demande d'autorisation de nouveau médicament expérimental (IND)
** La société indique que le deuxième candidat-médicament, un modulateur de la ligase E3 Cereblon, devrait entrer en essai clinique de phase 1 en 2027
** Le premier candidat issu de ce partenariat est entré en phase 1 d’essais cliniques pour le traitement du carcinome rénal à cellules claires avancé en mars 2026
** À la clôture de la séance précédente, l’action affichait une baisse de 49,9 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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