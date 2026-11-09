Evonik reste opposé à l'offre de BASF après la réunion, affirme une source proche du dossier

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Evonik EVKn.DE continue de rejeter l’offre de rachat majorée de BASF BASFn.DE même après que les dirigeants des deux entreprises se sont rencontrés ce week-end pour des discussions préliminaires sur cette approche, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Aucune autre réunion n’est prévue pour l’instant, a ajouté cette source.

Le mois dernier déjà, le groupe chimique allemand Evonik avait fait part de son opposition à l’offre de rachat améliorée de son concurrent plus important, BASF, estimant qu’elle n’était pas suffisante pour entamer des négociations officielles.

BASF, l’une des plus grandes entreprises chimiques mondiales en termes de chiffre d’affaires, avait présenté début octobre une offre améliorée d’une valeur de 11,18 milliards d’euros (12,5 milliards de dollars) ou 24 euros par action.

Une telle opération constituerait une “réponse allemande forte face à la concurrence mondiale”, a déclaré Markus Kamieth, directeur général de BASF.

Une première offre à 22,15 € par action avait été rejetée par Evonik en septembre.

Les produits de la société cible comprennent des plastiques de haute technologie et des additifs alimentaires, ainsi que des ingrédients destinés aux revêtements et aux produits ménagers. BASF fabrique des plastiques techniques, des polymères superabsorbants, des vitamines et des produits chimiques à usage industriel.

Le journal Handelsblatt, qui a été le premier à faire état du nouveau rejet par Evonik des propositions d’accord de BASF, a indiqué qu’Evonik avait profité de la réunion du week-end pour faire valoir qu’elle était mieux positionnée au sein de sa propre structure d’entreprise prévue.

BASF a déclaré qu’elle respecterait les accords existants conclus par Evonik visant à préserver les emplois en cas d’acquisition et a averti que d’autres tentatives de rachat plus douloureuses émanant de l’étranger se profilaient à l’horizon.

BASF et Evonik ont refusé de commenter cette réunion et n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant l’information selon laquelle Evonik aurait campé sur ses positions.