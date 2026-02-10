Evommune monte en flèche après que le traitement de l'eczéma s'est révélé prometteur lors d'un essai à mi-parcours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions du développeur de médicaments Evommune EVMN.N font un bond de 102,47% à 33,8 dollars avant la mise sur le marché

** La société déclare que son traitement expérimental, EVO301, a atteint l'objectif principal d'un essai à mi-parcours, lorsqu'il a été testé sur des patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère

** La dermatite atopique, ou eczéma, est une affection cutanée chronique qui provoque une sécheresse, des démangeaisons et une inflammation de la peau en raison d'une barrière cutanée défectueuse et d'une réponse immunitaire hyperactive

** Dans un essai sur 70 patients, 23% des patients traités par EVO301 avaient une peau claire ou presque claire avec une amélioration significative, par rapport aux patients sous placebo

** EVO301 est un médicament protéique injectable conçu pour bloquer l'IL-18, un signal inflammatoire qui est hyperactif dans des conditions telles que la dermatite atopique

** Les patients traités par co ont montré une réduction statistiquement significative de leurs scores EASI - une mesure standard de la sévérité de l'eczéma - par rapport aux patients ayant reçu un placebo aux semaines 4, 8 et 12 de l'étude

** EVMN déclare qu'elle évalue également d'autres indications potentielles pour EVO301, y compris la colite ulcéreuse

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 16 % au cours des 12 derniers mois