Evolution du Comité Exécutif Global du groupe PSA

(AOF) - À compter du 1er avril, Grégoire Olivier est nommé Directeur de la région Chine. Outre ses fonctions actuelles de Secrétaire Général et de gestion de l'activité Services & Pièces, le Directoire a nommé Grégoire Olivier au poste de Directeur Chine, succédant à Carlos Gomes qui a choisi de quitter le Groupe PSA à sa demande fin juin 2020 pour engager un projet entrepreneurial personnel en cours.

Grégoire Olivier travaille depuis plusieurs années pour développer l'activité du Groupe en Chine. " Il possède une solide connaissance de ce pays et de sa culture, ce qui représente un avantage concurrentiel dans le contexte actuel ", explique PSA.

" Il jouera un rôle fondamental dans le rebond de cette région stratégique pour que l'entreprise atteigne rentabilité, compétitivité et croissance durables ", ajoute le constructeur automobile.

La division Services & Pièces, la Direction Juridique et les Affaires Publiques restent sous la responsabilité de Grégoire Olivier, tandis que les autres missions sont réallouées comme suit : l'ASEAN rejoint la région Inde et Asie Pacifique et sera rattaché à Emmanuel Delay ; le Business Lab rejoint Free2Move, rattaché à Brigitte Courtehoux ; le département Audit & Risques Protection et le Bureau de Conformité rejoignent la Direction des Ressources Humaines et de la Transformation, rattachés à Xavier Chéreau.

