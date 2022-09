Evolis : des résultats en hausse au premier semestre 2022

Samsung a récemment dévoilé quatre nouveaux ordinateurs portables alors qu'il avait renoncé, en 2015, à intervenir hors de Corée. De son côté, face aux sanctions américaines qui pénalisent ses activités dans le domaine des smartphones depuis 2019, le fondateur de Huawei, a appelé en début d'année ses salariés à accélérer la diversification du groupe. Le géant chinois a récemment affiché ses ambitions sur le marché des PC/tablettes, qui constitue l'un des piliers de cette stratégie. Il devra pour cela concurrencer Lenovo en Chine et surtout prendre des parts de marché aux États-Unis et en Europe occidentale, marchés réputés difficiles à pénétrer.

Nouvelles ambitions de Samsung et Huawei sur le marché

AOF - EN SAVOIR PLUS

Dans un contexte économique et politique perturbé avec une visibilité très faible encore pour cette année, le groupe reste confiant dans sa capacité d'adaptation sans pour autant être en mesure de se prononcer sur un objectif de chiffre d'affaires.

L'activité Projets représente 34,2% du chiffre d'affaires du groupe et montre un fort dynamisme avec une hausse de 67,2% par rapport au premier semestre de 2021 (+58,3% à taux de change constant).

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.