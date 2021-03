Evli publie le rapport annuel d'allocation et d'impact sur son fonds Evli Green Corporate Bond

" A travers ce nouveau rapport, Evli rend le fonds Evli Green Corporate Bond encore plus transparent pour les investisseurs ", déclare Noora Lakkonen, analyste Investissement Responsable chez Evli.

(AOF) - Evli publie un nouveau rapport annuel d'allocation et d'impact sur son fonds Evli Green Corporate Bond. Ce rapport indique que la majorité du portefeuille du fonds de la société de gestion pour 2020 était consacrée aux énergies renouvelables, aux infrastructures vertes et aux transports à faible émission. Ce rapport vise également à établir clairement quels objectifs de développement durable sont visés par le premier fonds d'obligations vertes d'Evli.

