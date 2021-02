Evli lance un nouveau fonds à maturité sur les obligations corporate nordiques

(AOF) - La société de gestion finlandaise Evli lance un nouveau fonds à maturité investi sur les obligations corporate nordiques d'une grande variété de secteurs, qui arriveront à maturité en 2025 et dont le rendement cible annualisé est de 3%. Le fonds Evli Nordic 2025 Target Maturity Fund a débuté sa commercialisation le 2 février dernier et sera « closé » le 19 mars. Cette stratégie est accessible aux investisseurs institutionnels et individuels en France, mais aussi en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Suède et en Finlande.

Le fonds Evli Nordic 2025 Target Maturity Fund sera géré par Juhamatti Pukka, Directeur du Fixed Income chez Evli et Jani Kurppa, Gérant Sénior. La notation moyenne du portefeuille sera de BB, avec en moyenne 20% d'Investment Grade, 80% d'High Yield, et un pourcentage de crédit non notés qui fournira un rendement supplémentaire au portefeuille. Le fonds a également un objectif de rendement d'au moins 3% par an.

" Cet objectif repose sur deux facteurs principaux. Premièrement, nous avons remarqué que les obligations nordiques non notées offrent un rendement supplémentaire de 100 à 200 points de base par rapport aux obligations corporate européennes notées BB. Deuxièmement, les obligations corporate nordiques se sont redressées plus lentement que dans le reste de l'Europe, générant ainsi un écart de valorisation ", a expliqué Jani Kurppa, gérant senior chez Evli.

" Les pays nordiques présentent des économies stables et solides qui ont mieux résisté aux effets du Covid-19 que le reste de l'Europe. De plus, les entreprises nordiques sont très qualifiées en matière de critères ESG et sont souvent pionnières dans leur mise en œuvre au sein de leur gestion ", a commenté Juhamatti Pukka, directeur du fixed income chez Evli.