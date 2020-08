Evli lance son premier fonds Green Corporate Bond

(AOF) - La société de gestion finlandaise Evli annonce le lancement du fonds Evli Green Corporate Bond, son premier fonds Green Bond. Il sera investi sur les segments Investment Grade et High Yield européens (notation moyenne BBB-) et dans des obligations non notées à hauteur de 20% maximum permettant ainsi d'intégrer des obligations corporate nordiques.

Cette stratégie sera gérée par Juhamatti Pukka, Directeur du Fixed Income chez Evli et également gérant du fonds Evli Short Corporate Bond. Noora Lakkonen, Analyste au sein de l'équipe Investissement Responsable d'Evli et chargée du suivi ESG de l'ensemble des stratégies corporate bond chez Evli, travaillera également en étroite collaboration sur cette nouvelle stratégie Green Corporate Bond.

" Cette nouvelle stratégie répond bien sûr à la demande croissante des investisseurs pour une allocation plus centrée sur les obligations vertes, mais aussi à la nécessité d'agir contre l'utilisation de ressources non-renouvelable et contre le réchauffement climatique ", explique Juhamatti Pukka, gérant du fonds Evli Green Corporate Bond.

" Si la majorité des fonds Green Bond propose un large éventail d'investissement obligataire, Evli a décidé de se concentrer sur les obligations corporate. Très peu de fonds Green Bond européens sont dédiés uniquement au segment des obligations corporate et l'approche crossover suivi par Evli permet de saisir des opportunités d'investissements intéressantes et responsables " souligne le gérant.