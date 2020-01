Par conséquent, pour 2020, Evli défend une forte conviction sur les obligations corporate et les actions européennes. En effet, la meilleure combinaison du couple rendement/risque, de conditions macroéconomiques stables et de valorisations attractives se trouve aujourd'hui sur les obligations corporate émises par les sociétés nordiques.

Les investisseurs sur le segment High Yield aux Etats-Unis devraient par exemple jeter un coup d'œil sur le High Yield européen qui leur permettrait de couvrir le risque de change et de bénéficier d'un rendement beaucoup plus élevé avec une moindre volatilité. De même pour les investisseurs sur les marchés émergents qui devraient s'intéresser aux valeurs intrinsèques sur les marchés actions européens.

(AOF) - La récession tant attendue et anticipée dans cette partie du système solaire ne s'est finalement pas réalisée sur les marchés, observe Petter von Bonsdorff, Directeur du Développement International chez Evli. Cette récession tant redoutée a par contre eu un impact sur les investisseurs qui restent aujourd'hui encore prudents, ce qui constituera certainement pour eux une source de sous-performance en 2020, estime le professionnel. En Europe, de nombreux actifs ont anticipé plus de peur que de mal, ce qui devrait générer des opportunités à exploiter cette année.

