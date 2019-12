Evli confiant pour les marchés nordiques en 2020

En effet, de nombreuses incertitudes ont déjà été assimilées par les marchés et si l'économie mondiale se retourne sur une courte période ou si le ralentissement économique reste très faible, les marchés nordiques devraient au final se porter plutôt bien en 2020, estime le gérant.

(AOF) - De manière générale, les entreprises nordiques restent en bonne forme, l'effet de levier est aujourd'hui assez faible et il devrait le rester sur l'année à venir, assure Evli dans ses perspectives 2020. Ainsi, les entreprises nordiques disposent d'un flux de trésorerie important, ce qui signifie qu'elles peuvent payer leurs dettes, leurs coupons et leurs dividendes. Cette période d'important flux de trésorerie se traduit par des bilans très solides pour les entreprises nordiques, assurant leur position pour l'année à venir.

