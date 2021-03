Evli célèbre les 20 ans du fonds Evli European High Yield

De plus, un maximum de 20 % des actifs du fonds peut être investi dans des investissements sans notation de crédit officielle.

(AOF) - Après avoir fêter les 20 ans du fonds Evli Corporate Bond en 2019, c'est au tour du fonds Evli European High Yield de célébrer ses 20 ans. Cette stratégie, lancée en mars 2001, est gérée depuis son lancement par Mikael Lundström, Chief Investment Officer chez Evli. Le fonds Evli European High Yield investit en obligations corporate long terme, principalement dans des obligations libellées en euros émises par des entreprises et des banques européennes. Les investissements se concentrent sur des obligations à faible notation de crédit (High Yield), des papiers notés en moyenne BB+ ou moins.

