Evli alerte sur un possible regain d'inflation aux Etats-Unis

(AOF) - Les attentes à l'égard de la reprise économique américaine sont fortes, et son PIB devrait retrouver son niveau habituel d'ici un an, souligne Tomas Hildebrandt - gérant Senior en charge de la gestion institutionnelle d'actifs français chez Evli. Néanmoins, la question de la hausse de l'inflation pèse sur les perspectives. Les mesures massives de relance monétaire et financière font augmenter à la fois le montant des liquidités et les revenus des ménages. La reprise de la consommation pourrait donc accélérer la hausse des prix.

L'administration Biden a également proposé d'augmenter le salaire minimum à 15 dollars de l'heure aux Etats-Unis, ce qui pourrait augmenter le coût de la main-d'œuvre.

Cette situation pourrait conduire à une réévaluation de la politique monétaire de la Fed. Les attentes du marché en matière d'inflation pourraient également augmenter de manière significative par anticipation, ce qui entraînerait une hausse des taux à long terme, prévient Tomas Hildebrand.