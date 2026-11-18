Atos annonce le lancement, par sa division Eviden, de nouvelles fonctionnalités permettant aux organisations de renforcer la souveraineté de leurs données et leur maîtrise cryptographique lorsqu'elles utilisent Microsoft Azure.

"Avec la disponibilité de la gestion externe des clés sur Azure, les organisations peuvent désormais exercer un contrôle total sur leurs clés de chiffrement tout en bénéficiant des services Azure", explique Eviden, qui propose deux modèles de déploiement complémentaires.

D'une part, les organisations peuvent déployer Eviden KMS et Proteccio HSM en dehors d'Azure, au sein d'une infrastructure placée sous leur contrôle, puis les connecter à Azure grâce à la fonctionnalité de gestion externe des clés.

D'autre part, Eviden KMS peut être exécuté au sein d'une machine virtuelle confidentielle Eviden hébergée sur Azure, tandis que Proteccio HSM reste en dehors du cloud, en tant que racine de confiance souveraine et solution de sauvegarde sécurisée.

Ces architectures reposent sur un socle technologique cryptographique 100% français, associant le KMS open source d'Eviden à Proteccio HSM, le seul HSM qualifié par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI).

Ensemble, ces technologies offrent aux organisations un socle souverain pour gérer et protéger leurs clés cryptographiques, tout en leur laissant une plus grande liberté dans le choix de l'emplacement de leur infrastructure de sécurité et des modalités de protection de leurs données les plus critiques.