Communiqué de presse

Eviden étend à Microsoft Azure sa solution de gestion souveraine des clés cryptographiques

Une prise en charge par Eviden de la gestion externe des clés sur Azure Key Vault Managed HSM external key management (EKM) afin de bénéficier des performances et de l’évolutivité du cloud tout en conservant le contrôle des actifs cryptographiques sensibles

Paris, France – 18 novembre 2026 – Eviden , la branche produits d’ Atos Group leader dans les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission et l’analyse vidéo augmentée par l’IA, annonce aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités permettant aux organisations de renforcer la souveraineté de leurs données et leur maîtrise cryptographique lorsqu’elles utilisent Microsoft Azure.

Avec la disponibilité de la gestion externe des clés sur Azure, les organisations peuvent désormais exercer un contrôle total de leurs clés de chiffrement tout en bénéficiant des services Azure.

Eviden propose deux modèles de déploiement complémentaires qui garantissent la flexibilité nécessaire pour répondre à l’ensemble des besoins en matière de souveraineté, de sécurité et de performance.

Conserver la maîtrise cryptographique en dehors du cloud

Les organisations peuvent déployer Eviden KMS et Proteccio HSM en dehors d’Azure, au sein d’une infrastructure placée sous leur contrôle, puis les connecter à Azure grâce à la fonctionnalité de gestion externe des clés.

Ce modèle permet aux clients de bénéficier des capacités cloud d’Azure tout en conservant leur racine de confiance cryptographique en dehors du cloud et sous leur contrôle.

Allier performances du cloud et protection souveraine

Eviden KMS peut également être exécuté au sein d’une machine virtuelle confidentielle Eviden hébergée sur Azure, tandis que Proteccio HSM reste en dehors du cloud, en tant que racine de confiance souveraine et de sauvegarde sécurisée.

En rapprochant la gestion des clés des charges de travail cloud, cette architecture hybride tire parti des performances, de l’évolutivité et des capacités réseau d’Azure, tout en maintenant les actifs cryptographiques critiques protégés en dehors du cloud.

Cette approche assure une protection de bout en bout des données sensibles, aussi bien au repos que pendant leur traitement. Elle combine ainsi les performances du cloud et une sécurité souveraine, tout en limitant l’incidence sur le réseau et les performances.

La souveraineté sans compromis sur l’innovation cloud

Ces architectures reposent sur un socle technologique cryptographique 100% français, associant le KMS open source d’Eviden au Proteccio HSM, le seul HSM qualifié par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

Ensemble, ces technologies offrent aux organisations un socle souverain pour gérer et protéger leurs clés cryptographiques, tout en leur laissant une plus grande liberté dans le choix de l’emplacement de leur infrastructure de sécurité et des modalités de protection de leurs données les plus critiques.

Microsoft Azure et Eviden permettent ainsi aux organisations de concilier innovation cloud, performance et souveraineté numérique, grâce à une architecture adaptée à leurs exigences de sécurité et de maîtrise.

Antoine Grenier, directeur mondial des produits de cybersécurité chez Eviden, Atos Group, a déclaré : « Les clients ne devraient pas avoir à choisir entre les performances du cloud et la maîtrise de leurs actifs cryptographiques. Avec Eviden KMS et Proteccio HSM, nous leur permettons d’allier l’innovation de Microsoft Azure à une protection cryptographique souveraine et de confiance. »

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La cybersécurité au sein d’Atos Group

En tant que l’un des leaders mondiaux de la cybersécurité avec plus de 6500 experts et 205 brevets en cybersécurité, Atos Group s’engage à fournir à ses clients, qui font face à des menaces en constante évolution, des solutions de sécurité intégrées et alimentées par l’IA leur permettant de poursuivre leur objectif de souveraineté et de confiance numérique.

Les services de cybersécurité , commercialisés sous la marque Atos, constituent une offre intégrée qui allie conseil stratégique, intégration de solutions et services de sécurité managés en continu, sur l’ensemble du cycle de vie de la sécurité. Fort d’un réseau mondial de 17 centres d’opérations de sécurité (SOC) traitant plus de 31 milliards d’événements de sécurité par jour pour plus de 2000 clients, Atos propose une approche proactive de la sécurité qui s’appuie sur une compréhension des menaces à l’échelle mondiale. Ses équipes interviennent dans tous les secteurs d’activité avec une maîtrise approfondie des enjeux métiers, pour une sécurité renforcée des données et une garantie de conformité et de continuité opérationnelle à travers le monde.

Les produits de cybersécurité sous la branche Eviden, regroupent un portefeuille de solutions souveraines s’appuyant sur trois expertises complémentaires : le chiffrement des données, la gestion des identités et des accès, et l’identité numérique. Développés et fabriqués en Europe, les produits de cybersécurité d’Eviden sont certifiés par les plus hauts standards européens et protègent les données sensibles, sécurisent les accès numériques et garantissent l’intégrité des identités des utilisateurs, des systèmes et des appareils connectés.

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A propos d’Eviden

Eviden est la branche d’Atos Group pour les produits de cybersécurité, les systèmes critiques et l’analyse vidéo augmentée par l’IA. Acteur de confiance, Eviden déploie auprès de ses clients publics et privés des capacités d’analyse avancée et garantit la robustesse, la continuité et la résilience de leurs opérations. Eviden s’appuie sur plus de 2200 experts et 720 brevets pour sécuriser dans le monde entier les personnes, les données et les infrastructures critiques, à la convergence de l’intelligence, de la souveraineté et de la confiance.

A propos d’ Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 53 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atosgroup.com | +33 (0) 6 64 56 74 88

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