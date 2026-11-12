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Eviden Enterprise Access Management désormais disponible sur IGEL OS™ 12 pour un accès sécurisé et flexible aux espaces de travail numériques critiques

Les clients valorisent leurs investissements dans la technologie Eviden Access Management tout en bénéficiant de l’architecture sécurisée et modulaire d’IGEL OS™ 12 pour les terminaux

Paris, France – 12 novembre 2026 – Eviden , la branche produits d’ Atos Group leader dans les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission et l’analyse vidéo augmentée par l’IA annonce aujourd’hui la disponibilité d’ Eviden Enterprise Access Management (EAM) sur IGEL OS™ 12, la dernière version du système d’exploitation immuable d’IGEL dédié à l’accès sécurisé depuis des terminaux. Cette intégration permet aux organisations d’ associer la sécurité des terminaux à une gestion avancée des accès , au sein d’un environnement de travail numérique moderne et modulaire.

Disponible pour les clients IGEL ® et Eviden via l’ IGEL App Portal ® , l’ application Eviden EAM pour IGEL OS™ permet de migrer vers IGEL OS™ 12 tout en continuant à utiliser les fonctionnalités multifactorielles d’Eviden Enterprise Access Management pour une authentification forte et unique d’accès aux applications critiques. La solution facilite également l’accès aux applications Microsoft Remote Desktop Protocol et Citrix, tout en garantissant une intégration transparente avec la dernière version de la plateforme IGEL.

IGEL OS™ 12 est, au cœur de l’IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, un système d’exploitation immuable, conçu pour sécuriser les accès depuis différents types de terminaux, ordinateurs portables et PC, entre autres. Son architecture modulaire permet de déployer et de mettre à jour les applications indépendamment du système d’exploitation, via l’IGEL App Portal ® , pour davantage de flexibilité et une maintenance simplifiée des terminaux. Associée à l’IGEL Universal Management Suite™ (UMS™) pour la gestion centralisée des configurations, les politiques et les déploiements d’applications sur les terminaux, la plateforme garantit le maintien d’environnements sécurisés, cohérents et administrés de façon centralisée.

Eviden Enterprise Access Management est conçu pour sécuriser des centaines, voire des milliers de postes de travail, en réunissant au sein d’une solution unique et administrée de manière centralisée, l’authentification unique d’entreprise, l’authentification multifacteur et la réinitialisation des mots de passe en libre-service. L’intégration à IGEL OS™ 12 prend en charge les mécanismes d’authentification forte d’Eviden EAM, tels que les badges RFID sans contact et les cartes à puce, associés à l’authentification unique d’entreprise pour sécuriser l’accès aux espaces de travail numériques.

David Leporini, directeur adjoint des produits de cybersécurité chez Eviden, Atos Group , a déclaré : « Les organisations cherchent à moderniser leurs environnements de terminaux sans compromettre la sécurité ni l’expérience utilisateur. La disponibilité d’Eviden Enterprise Access Management sur IGEL OS™ 12 permet de tirer parti de la dernière plateforme modulaire d’IGEL, tout en continuant à bénéficier de fonctionnalités d’authentification unique, adaptées aux exigences des entreprises sur l’ensemble de leurs environnements de travail numériques. »

Matthias Haas, directeur général et directeur technique d’IGEL , a déclaré : « IGEL OS 12 offre aux clients une plus grande flexibilité dans le déploiement et la gestion de leurs applications, tout en préservant le socle de confiance des terminaux grâce à son architecture immuable. Avec Eviden Enterprise Access Management désormais disponible sur IGEL OS 12, nous garantissons un accès à la fois sécurisé et simplifié aux applications et aux espaces de travail virtuels, dans des environnements où la sécurité des identités et la maîtrise des terminaux sont essentielles. »

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A propos d’IGEL

IGEL® est un éditeur mondial de logiciels de cybersécurité qui commercialise IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, une plateforme fiable et administrée pour terminaux, conçue pour sécuriser l’accès au cloud, aux infrastructures de postes de travail virtuels (VDI), aux postes de travail en tant que service (DaaS), aux logiciels en tant que service (SaaS), aux navigateurs sécurisés, aux applications d’entreprise ainsi qu’aux terminaux de technologies opérationnelles (OT).

Cette plateforme repose sur IGEL OS™, un système d’exploitation immuable qui contribue à réduire la surface d’attaque des terminaux, à maintenir ceux-ci dans un état de référence fiable et à sécuriser les accès au sein d’environnements de travail distribués. Grâce à l’IGEL Preventative Security Model®, la plateforme ajoute la distribution attestée des charges de travail, une gouvernance centralisée et l’application contextuelle des politiques de sécurité. Elle aligne ainsi la sécurité des terminaux sur les architectures Zero Trust et SSE/SASE proposées par les principaux partenaires IGEL Ready™.

La solution IGEL Business Continuity & Disaster Recovery™ (IGEL BC&DR™) aide les organisations à rétablir un accès sécurisé sur les terminaux Windows touchés par un rançongiciel, une cyberattaque ou une interruption de service. Fondée en 2001, IGEL a son siège social en Allemagne et dispose de bureaux aux États-Unis, à San Francisco et à Fort Lauderdale. L’entreprise s’appuie sur un écosystème réunissant 130 grandes marques technologiques. Pour en savoir plus, consultez www.igel.com .

Windows est une marque commerciale du groupe de sociétés Microsoft.

A propos d’Eviden

Eviden est la branche d’Atos Group pour les produits de cybersécurité, les systèmes critiques et l’analyse vidéo augmentée par l’IA. Acteur de confiance, Eviden déploie auprès de ses clients publics et privés des capacités d’analyse avancée et garantit la robustesse, la continuité et la résilience de leurs opérations. Eviden s’appuie sur plus de 2200 experts et 720 brevets pour sécuriser dans le monde entier les personnes, les données et les infrastructures critiques, à la convergence de l’intelligence, de la souveraineté et de la confiance.

A propos d’ Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 53 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

Contact presse | Isabelle Grangé | isabelle.grange@atosgroup.com | +33 (0) 6 64 56 74 88

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