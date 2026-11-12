Eviden EAM d'Atos désormais disponible sur IGEL OS 12

Eviden, division d'Atos Group, annonce la disponibilité d'Eviden Enterprise Access Management (EAM) sur IGEL OS 12, la dernière version du système d'exploitation immuable d'IGEL dédié à l'accès sécurisé depuis des terminaux.

Disponible pour les clients d'IGEL et d'Eviden via l'IGEL App Portal, l'application Eviden EAM pour IGEL OS permet de migrer vers IGEL OS 12 tout en continuant à bénéficier des fonctionnalités d'authentification multifacteur et d'authentification unique d'Eviden EAM pour sécuriser l'accès aux applications critiques.

La solution facilite également l'accès aux applications Microsoft Remote Desktop Protocol et Citrix, tout en garantissant une intégration transparente avec la dernière version de la plateforme IGEL, selon le groupe français de services informatiques.

Eviden EAM est conçu pour sécuriser des centaines, voire des milliers de postes de travail, en réunissant au sein d'une solution unique, administrée de manière centralisée, l'authentification unique d'entreprise, l'authentification multifacteur et la réinitialisation des mots de passe en libre-service.

L'intégration à IGEL OS 12 prend en charge les mécanismes d'authentification forte d'Eviden EAM, tels que les badges RFID sans contact et les cartes à puce, associés à l'authentification unique d'entreprise pour sécuriser l'accès aux espaces de travail numériques.