** L'action d'Everpure P.N , société spécialisée dans la gestion et le stockage de données, progresse de 3,5 % à 104,3 dollars en pré-ouverture
** La société, basée à Santa Clara, en Californie, relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 à 5,20-5,21 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 5,03-5,07 milliards de dollars
** Le chiffre d’affaires d’Everpure au troisième trimestre s’établit à 1,46 milliard de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 1,33 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG
** Le chiffre d’affaires des services par abonnement a progressé de 19 % en glissement annuel et le chiffre d’affaires récurrent annuel a augmenté de 20 % en glissement annuel, tandis que le chiffre d’affaires lié aux produits a bondi de 77 % en glissement annuel, porté par la croissance des activités principales et des nouvelles activités, indique la société link
** Sur les 20 sociétés de courtage couvrant le titre, 17 lui attribuent la recommandation “acheter” ou supérieure, 1 “conserver” et 2 “vendre”; objectif de cours médian: 150 dollars — données LSEG
** À la clôture d’hier, le titre avait progressé de 50,3 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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