Everpure en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027

** L'action d'Everpure P.N , société spécialisée dans la gestion et le stockage de données, progresse de 3,5 % à 104,3 dollars en pré-ouverture

** La société, basée à Santa Clara, en Californie, relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 à 5,20-5,21 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 5,03-5,07 milliards de dollars

** Le chiffre d’affaires d’Everpure au troisième trimestre s’établit à 1,46 milliard de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 1,33 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires des services par abonnement a progressé de 19 % en glissement annuel et le chiffre d’affaires récurrent annuel a augmenté de 20 % en glissement annuel, tandis que le chiffre d’affaires lié aux produits a bondi de 77 % en glissement annuel, porté par la croissance des activités principales et des nouvelles activités, indique la société link

** Sur les 20 sociétés de courtage couvrant le titre, 17 lui attribuent la recommandation “acheter” ou supérieure, 1 “conserver” et 2 “vendre”; objectif de cours médian: 150 dollars — données LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait progressé de 50,3 % depuis le début de l’année