Evergrande sème la peur à la Bourse de Hong Kong

La société immobilière la plus endettée au monde, China Evergrande Group, a plongé de plus de 10 % ce lundi pour atteindre son plus bas niveau depuis 11 ans, prolongeant ses pertes alors que ses dirigeants tentent de sauver le groupe d’un défaut de paiement.

La société immobilière cotée à Hong Kong a déclenché une liquidation des actions d’immobilier cotées en ville, l’indice Hang Seng Mainland Properties ayant chuté de 5,8 % et l’indice Hang Seng (HK50) de 3,30 %. Les marchés de la Chine continentale n’ont pas connu d’action aujourd’hui et étaient fermés pour cause de vacances.

Le Tracker Fund of Hong Kong ETF (TF5), l’un des plus grands ETF qui suit l’indice Hang Sang avec 94,24 milliards de HK$ d’actifs (11,85 milliards d’USD) a baissé de -3,21%. Le fonds européen Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF suit le même mouvement avec des pertes de -3,45% (14h05, GMT +2.00).

Les introductions en bourse de 2020 dans le secteur des technologies à Hong Kong et les milliards d’entrées d’investisseurs ont fait de la région l’un des principaux centres financiers d’Asie. Mais la répression de la Chine continentale a étouffé les marchés et fait chuter les actions de plusieurs géants technologiques populaires. L’avenir des actions hongkongaises reste incertain, mais les investisseurs ayant un grand appétit pour le risque peuvent s’exposer aux actions hongkongaises par le biais d’ETF à des fins de diversification.

