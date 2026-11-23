** Le titre de la société de conseil Evercore EVR.N progresse de 4,5 % à 284 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché
** Morgan Stanley relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer » et augmente son objectif de cours à 373 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 37,2 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action
** “Nous privilégions l’exposition aux fusions-acquisitions des grandes capitalisations malgré des comparaisons annuelles difficiles, EVR étant la plus exposée. Les carnets de commandes records soutiennent une croissance supérieure au consensus, qui semble modeste”, indique la société de courtage
** Elle ajoute qu’EVR peut générer des bénéfices grâce à un multiple de fin de cycle
** Huit des douze sociétés de courtage attribuent à l’action la note “acheter” ou supérieure, quatre la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 351 dollars – données compilées par LSEG
** À la clôture de la veille, le titre affichait une hausse de 20,1 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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