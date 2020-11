Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Evasion massive d'une prison libanaise, cinq détenus se tuent dans un accident de la route Reuters • 21/11/2020 à 13:39









BEYROUTH, 21 novembre (Reuters) - Près de 70 détenus se sont échappés samedi d'une prison libanaise, et cinq d'entre eux ont trouvé la mort dans un accident de voiture dans leur fuite, ont annoncé les Forces de sécurité intérieures (FSI) dans un communiqué. Quinze autres ont été repris par les forces de sécurité tandis que quatre se sont rendus. Les autorités ne précisent pas comment les 69 détenus ont réussi à s'échapper du centre de détention du palais de justice du district de Baabda, près de Beyrouth. Cinq détenus qui s'étaient emparé d'une voiture ont péri lorsque le véhicule est sorti de la route et a heurté un arbre. Un sixième homme, blessé dans la collision, a été hospitalisé. (Bureau de Beyrouth version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.