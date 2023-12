Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eutelsat : 'W' haussier sur 3,70E information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 14:53









(CercleFinance.com) - Eutelsat valide un scénario de rebond en 'W' haussier sur 3,70E (testé les 25/11 et 5 décembre): le franchissement du palier des 4E libère un potentiel de hausse vers 4,57E (ex-résistance des 2 et 3 novembre).





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris +3.89%