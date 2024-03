Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eutelsat : vers une rechute sur 3,43E information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 15:57









(CercleFinance.com) - Eutelsat ricoche sous 4,05E et s'achemine vers une rechute sur le plancher des 3,43E du 29/02.

Ne resterait ensuite que le support et plus bas annuel des 3,38E du 31/01... avant une chute dans l'inconnu.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -3.46%