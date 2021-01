Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : va bénéficier d'un prêt de 200 ME de la BEI Cercle Finance • 13/01/2021 à 11:56









(CercleFinance.com) - La société Eutelsat a annoncé aujourd'hui qu'elle allait bénéficier d'un prêt de 200 ME sur huit ans, accordé par la Banque européenne d'investissement (BEI) Annoncé à l'occasion de la Conférence spatiale européenne, ce prêt appuiera les investissements liés à la commande et au lancement du satellite KONNECT VHTS en vue de la fourniture de services de pointe à haut débit en Europe et dans les régions voisines. KONNECT VHTS est un satellite de nouvelle génération, offrant des débits montant et descendant sans précédent pour des services de haut débit fixes et mobiles. Il permettra d'offrir un accès universel et abordable à des services de très haut débit fixes auprès d'une clientèle composée de foyers, d'entreprises et d'administrations publiques, situés dans des zones européennes isolées et hors de portée des infrastructures terrestres, précise Eutelsat.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -0.02%