Eutelsat: un projet d'Internet pour tous au Mexique

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce sa participation significative au projet 'Internet para Todos' (Internet pour tous) aux côtés de trois grands fournisseurs d'accès (FAI) mexicains, dont Apco Networks et Globalsat.



Dans ce cadre, l'opérateur de satellite met à leur disposition de la capacité à bord du satellite Eutelsat 65 West A, en vue du déploiement d'Internet dans les écoles mexicaines situées en milieu rural grâce à la mise en place de bornes d'accès à Internet.



Le programme 'Internet para Todos', élaboré par CFE Telecommunications avec le soutien du gouvernement du Mexique, vise à accélérer la fourniture de services Internet auprès de l'ensemble de la population mexicaine.





