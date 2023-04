Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: un don en nature aux sapeurs-pompiers de Paris information fournie par Cercle Finance • 11/04/2023 à 13:58









(CercleFinance.com) - En soutien à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, Eutelsat fait part d'un don par lequel il équipe un Véhicule d'Appui aux Communications (VAC) des dernières infrastructures en termes de connectivité grâce aux réseaux satellites de toute nouvelle génération.



Il explique qu'un VAC connecté par liaison satellite haut débit permet de faire face à des situations de crise dans lesquelles les réseaux publics et infrastructures de communication terrestres sont rapidement saturés, indisponibles et parfois inadaptés.



'La connectivité par satellite garantit en effet une liaison fiable et résiliente entre le centre de commandement, les équipes engagées sur le terrain, les populations locales et éventuellement les médias', précise l'opérateur de satellites.





