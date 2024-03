Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eutelsat: un changement au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 13:08









(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce que Dong Wan Yoo a démissionné de son mandat d'administrateur indépendant le 29 février, et a été remplacé à cette même date par Hanwha Systems UK Ltd, représentée par Joo-Yong Chung.



Le conseil d'administration de l'opérateur de satellites est désormais composé de 15 membres, dont 60% de femmes et 67% de membres indépendants. Joo-Yong Chung est actuellement executive vice president et head of M&A chez Hanwha Aerospace.





