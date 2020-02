Eutelsat : tassement de 6,4% du résultat net au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Eutelsat dévoile un résultat net attribuable au groupe de 141 millions d'euros pour son premier semestre 2019-20, comparé à 150 millions un an plus tôt, et une marge d'EBITDA de 77,8% (77,9% à taux de change constant), comparé à 78,8% l'année précédente.

Le chiffre d'affaires de l'opérateur de satellites ressort à 637 millions d'euros, en baisse de 3,3% sur une base publiée et de 4,7% sur une base comparable. Le carnet de commandes s'établit à 4,3 milliards d'euros au 31 décembre 2019 contre 4,6 milliards un an plus tôt.

Eutelsat maintient son objectif d'un chiffre d'affaires des activités opérationnelles compris entre 1.270 et 1.315 millions d'euros pour l'exercice 2019-20, avec une probabilité plus élevée de se situer dans la moitié inférieure de cette fourchette.